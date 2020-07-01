Японские ученые научат людей разговаривать с животными

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Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Японские ученые разрабатывают электронные устройства, которые позволят людям понимать животных через вербализацию их мыслей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
В опубликованной "Белой книге" по науке правительства Японии был опубликован прогноз специалистов до 2040 года, в котором говорилось, что в будущем человечество научится говорить со своими домашними питомцами. В министерстве рассказали, что ученые для налаживания общения между людьми и животными планируют создать нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ).
"Речь идет о создании аппарата, связывающего мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, устройств для передачи мысли, оказания помощи страдающим глухонемотой. Применяются несколько устройств для людей, неспособных говорить", – рассказали в пресс-службе.
Исследование в этой области проводят ученые Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото, Рехэй Хасэгава из Национального института передовой промышленной науки и техники, а также Международный институт передовых телекоммуникационных исследований. Их наработки направлены на оказание помощи в первую очередь маломобильным гражданам и людям, которые лишены возможности говорить.
Ранее ученые из британского Университета Сассекса доказали, что собаки понимают язык человека. В ходе эксперимента автор исследования Холли Рут-Гаттеридж проанализировала реакции псов 42 разных пород на слова человека. Животным давали послушать записанные заранее слова, среди которых не было привычных для них команд. Четвероногие же каждый раз проявляли интерес к источникам звука, кроме того, животные реагировали на акценты в фразах.
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