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Москва 24

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Наука

11:50

Ученые выяснили, что собаки понимают язык человека

наука животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из британского Университета Сассекса доказали, что собаки понимают язык человека. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Оказалось, что собаки могут понимать людей на высоком уровне, причем для них не столь важно, разговаривает с ними хозяин или сторонний человек.

В ходе эксперимента автор исследования Холли Рут-Гаттеридж проанализировала реакции псов 42 разных пород на слова человека. Животным давали послушать записанные заранее слова, среди которых не было привычных для них команд. Четвероногие же каждый раз проявляли интерес к источникам звука, кроме того, животные реагировали на акценты в фразах.

"Бордер-колли Макс быстро поворачивается и внимательно слушает, когда женщина впервые произносит слово had. Когда другие женщины с другим акцентом повторяют это слово, то такого интереса собака уже не проявляет, понимая, судя по всему, что это – одно и то же слово", – проинформировали ученые.

Однако осталось неясным, понимают ли собаки значения сказанных человеком слов. Известно лишь то, что псы различают слова. Это в свою очередь свидетельствует о том, что обнаруживать слова по фонетике могут не только люди.

Ранее эксперты определили формулу пересчета возраста собак в человеческий. Годовалый лабрадор оказался соотнесен по возрасту с 31-летним человеком.

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