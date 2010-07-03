Ученые определили формулу пересчета возраста собак в человеческий

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Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала формулу перевода возраста собак в человеческую метрику. Об этом объявили на портале bioRxiv.

Новый метод построен на эпигенетическом механизме – метилировании. Процесс старения человеческого и собачьего организмов сопровождается соединением молекул ДНК с метильными группами. Последние влияют на активность сегмента ДНК, а на основе этого процесса можно судить о возрасте субъекта.

Ученые привлекли к эксперименту 104 лабрадора в возрасте от 4 недель до 16 лет. Проанализировав наблюдения, специалисты вывели следующую формулу: (натуральный логарифм возраста собаки в годах) умножить на 16 и прибавить 31. Например, годовалый лабрадор равен по возрасту 31-летнему человеку.

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