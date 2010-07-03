Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ветеринары рекомендовали не позволять собакам прыгать с дивана во избежание образования межпозвоночной грыжи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.
В ведомстве рассказали, что определенные породы собак страдают от межпозвоночных грыж чаще остальных собак из-за генетических и анатомических особенностей животного.
Ветеринары уверены, что ожирение, неправильное питание, дистрофия мышц и недостаток физической активности приводят к возникновению данного вида заболевания. Также они советуют не допускать, чтобы животные спрыгивали с высокой мебели, так как это может увеличить риск возникновения межпозвоночной грыжи.
В комитете ветеринарии отметили, что чаще всего межпозвоночные грыжи появляются у собак с короткими лапами. К таким относятся французские бульдоги, таксы, пекинесы, бассет-хаунды и бигли.
"При возникновении межпозвонковой грыжи собака скулит от боли и выгибает спину при малейшем прикосновении, старается не делать резких движений, не проявляет активности. В некоторых случаях отказывается от еды. Заболевание чаще всего диагностируется у животных в шести-семилетнем возрасте", – добавили специалисты.
Ветеринары рекомендовали владельцам питомцев следить за питанием животного, уделять внимание физической нагрузке, а также чаще играть с ними и избегать стрессовых ситуаций.
Ранее ветеринары призвали избегать прогулок с животными под дождем. По их словам, резкое похолодание может спровоцировать различные простудные заболевания у животных.
Специалисты уточняют, что в пасмурную погоду собак следует одевать в защищенную от дождя одежду и стараться избегать участков, где есть лужи. А в случае заболевания ветеринары советуют не пытаться лечить самостоятельно питомца, а немедленно отвезти его в клинику.
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