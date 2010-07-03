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Общество

16:38

Во ФСИН рассказали о животных-наркокурьерах в тюрьмах

криминал животные общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запрещенные вещества заключенным в тюрьмы доставляют не только с помощью котов, наркокурьерами становятся собаки, голуби и даже обезьяны. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"Способов передачи много: коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой всякой живности. Пути доставки наркотиков в места лишения свободы – большая головная боль во всем мире, не только у нас", – цитирует Максименко радиостанция "Говорит Москва".

Замдиректора ФСИН отметил, что иногда для доставки наркотических веществ в тюрьмы используются дроны. Сотрудники исправительных учреждений глушат беспилотники и сажают их на землю.

Ранее работники исправительной колонии в Татарстане поймали кошку, которая пыталась пронести наркотики на территорию тюрьмы. Злоумышленники надели на животное ошейник, в котором было почти 13 граммов гашиша.

Наркокурьера вместе с запрещенным товаром передали в полицию, но потом, по просьбе сотрудников колонии, вернули им. Сейчас животное находится на карантине, его ожидают прививки и стерилизация. После ветпроцедур кошку поселят в вольере с девятью сородичами.

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