Кошку-наркокурьера поймали в колонии в Татарстане и сдали в приют

Фото: УФСИН России по Республике Татарстан

Работники исправительной колонии (ИК) в Татарстане поймали кошку, пытавшуюся пронести гашиш, сообщает РИА Новости. Питомца сдали в приют для бездомных животных в Набережных Челнах.

Инцидент произошел 23 октября в Менделеевске. Злоумышленники пытались использовать животное для доставки наркотиков в колонию. На кошку надели ошейник, в котором было почти 13 грамм гашиша. Задержали ее сотрудники ИК, когда она пыталась проникнуть на территорию колонии.

Кошку вместе с наркотиками передали в полицию, но после завершения следственных действий по просьбе работников колонии вернули им.

Ветеринар приюта признал кошку практически здоровой. Сейчас она находится в карантине. Ее ожидают ветеринарные процедуры, в том числе прививки и стерилизация, после чего кошку поселят в общем вольере с девятью сородичами.

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