Ветеринар рассказал, нужно ли одевать собак зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Приближается зима, и владельцы собак все чаще задаются вопросом, нужно ли кутать питомцев в комбинезоны и покупать им ботинки на холодный период года. Ветеринар Игорь Михайлов считает, что одевать собак действительно необходимо по многим причинам, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По мнению специалиста, собакам любых пород и размеров требуется теплая одежда на зиму. Многие породы выводились в более щадящем климате и просто не приспособлены к суровой российской погоде. Более того, перепады температур и сильные сквозняки ослабляют иммунитет питомцев.
Длинношерстным собакам тоже требуется одежда на зиму. Хотя овчарки и не замерзнут без комбинезона, на своей шерсти они могут принести грязь и вредные бактерии. Покупка одежды сильно упростит хозяевам уход за шерстью и защитит собаку от влаги в слякоть.
Михайлов отметил, что подобрать верный размер одежды для питомца не трудно. Для этого необходимо измерить длину холки (от ошейника до начала хвоста), обхват шеи и обхват груди (самое широкое место грудной клетки, обычно сразу за передними лапами). Снимать мерки необходимо, когда собака стоит на всех четырех лапах.
Немаловажно купить и специальные ботинки, чтобы уберечь собаку от переохлаждения, порезов и инфекций. Также обувь защитит лапы от опасных реагентов, которыми дороги посыпают от гололеда. Эти вещества раздражают мягкие подушечки на собачьих лапах и вызывают дерматит. Также ветеринар посоветовал использовать защитный воск.
"Нельзя гулять на морозе, если животное промокло. Не давайте ему долго лежать на снегу или льду, не оставляйте на сквозняке. То есть нужно делать все, чтобы не допустить переохлаждения питомца", – добавил Михайлов.
Ранее ветеринары рекомендовали хозяевам собак не позволять питомцам прыгать с дивана, чтобы избежать образования межпозвоночной грыжи. Некоторые породы страдают от этого заболевания чаще других, среди них собаки с короткими лапами: французские бульдоги, таксы, пекинесы, бассет-хаунды и бигли. Также к появлению грыж приводят ожирение, неправильное питание, недостаток активности.
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