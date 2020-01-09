Ученые выяснили, что наличие собаки в доме спасает от шизофрении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заявили, что собака в доме может спасти от шизофрении. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что близкое общение с собаками с раннего возраста может защитить от опасного психиатрического заболевания. Оказалось, что риск развития шизофрении снижается до 24% у тех, кто контактировал с собакой до 13 лет. Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет.

До этого ученые из британского Университета Сассекса доказали, что собаки понимают язык человека. Оказалось, что собаки могут понимать людей на высоком уровне, причем для них не столь важно, разговаривает с ними хозяин или сторонний человек.

Ранее специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику человека. По его словам, дело в частоте колебаний звуков мурлыканья в диапазоне 20-44 Гц. Оно включает терапевтический эффект, схожий с лечебным воздействием ультразвука на человека.

Он добавил, что звуки кошачьего мурлыканья полезно также слушать в записи, как и успокаивающие звуки природы.

