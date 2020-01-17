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Наука

12:50

Ученые выяснили, как коровы могут разговаривать друг с другом

наука за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Международная группа исследователей из Австралии и Франции выяснила, что коровы разговаривают друг с другом с помощью повышения или понижения частоты своего голоса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ученые записывали звуки, которые коровы издавали в стрессовых и обычных ситуациях. В распоряжении специалистов оказалось более 300 различных сигналов.

Их анализ показал, что характеристики коровьих голосов оставались индивидуальными вне зависимости от окружающих условий. Это говорит о том, что коровы могли понять, кто именно из стада "жалуется" на стресс.

Исследователи считают, что полученные результаты помогут фермерам анализировать настроение животных.

Ранее ученые из британского Университета Сассекса доказали, что собаки понимают язык человека. Оказалось, что собаки могут понимать людей на высоком уровне, причем для них не столь важно, разговаривает с ними хозяин или сторонний человек.

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