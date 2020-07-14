В Японии разработали маски, превращающие речь в текст

Фото: скриншот видео соцсетей

Японская фирма разработала маски C-Face, способные превратить речь в текст. Кроме того, они смогут сделать перевод на восемь языков, приводит РИА Новости заявление главы компании Donut Robotics Тайсукэ Оно.

"С началом пандемии во всем мире люди вынуждены носить маски и испытывать различные неудобства из-за этого. Я сам так живу с января – февраля и понял, что маска затрудняет общение. Сложно расслышать друг друга", – пояснил Тайсукэ Оно.

По его словам, справиться с неудобствами можно было благодаря технологическому решению. При этом людям не пришлось бы отказываться от защитных масок.

Уточняется, что C-Face не становится заменой обычной медицинской маски, а надевается поверх нее. В результате получается хорошо расслышать друг друга, даже с соблюдением безопасного расстояния в 10 метров.

"В маску встроен микрофон с шумопоглощением. С этого микрофона через Bluetooth на смартфон или компьютер передается звук в виде текста", – рассказывает об устройстве глава Donut Robotics.

В итоге на телефоне или компьютере собеседника появляется речь в виде звука, текста, как титры.

Планируется, что продажи в Японии и США начнутся до конца 2020 года. Цена данной маски составит порядка 40 долларов.

Ранее в Японии создали робота для уничтожения COVID-19 в помещениях. Аппарат обрабатывает поверхности за 2,5 секунды с помощью устройства UV Buster.