В Японии после отмены ЧС возросло число выявленных случаев COVID-19

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В Японии увеличились показатели суточного прироста случаев выявления коронавирусной инфекции. Число новых подтверждений возросло на следующий день после полной отмены действия режима чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

Отмечается, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано не менее 30 случаев COVID-19, в то время как днем ранее был выявлен 21 случай.

На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом в Японии составило 17 374.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в стране 8 апреля. Сначала ограничения ввели в семи префектурах, в том числе в Токио, а затем режим был распространен на всю страну.

Накануне японские власти сняли введенный из-за распространения COVID-19 режим ЧС во всех регионах страны. Премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что распространение вируса удалось остановить в Японии за 1,5 месяца.