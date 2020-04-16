Режим ЧС ввели на всей территории Японии

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В Японии расширили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Теперь он введен на всей территории страны, передает RT.

Государственные власти сообщили, что действие режима ЧС введено до 6 мая.

До принятия соответствующего решения чрезвычайная ситуация была объявлена в 7 префектурах, в том числе в Токио.

Согласно последним данным, в настоящее время количество зараженных COVID-19 в Японии превысило 9 тысяч человек.

Ранее стало известно о введении режима ЧС в Латвии. Из-за пандемии коронавируса в стране остановлены все международные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия, а также не работают школы и вузы.