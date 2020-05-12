В Японии наглядно показали распространение COVID-19

Скорость распространения коронавируса от человека к человеку сняли на видео

На одном из японских телеканалов наглядно продемонстрировали, как коронавирус передается от человека к человеку.

Для этого провели эксперимент, в котором приняли участие 10 человек. Одному из них на руки нанесли специальное вещество, которое светится в темноте. Затем они попросили всех участников эксперимента воспользоваться услугами шведского стола.

После 30 минут свободного взятия блюд частицы светящегося вещества появились на руках всех подопытных. В передаче телеканала напомнили, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и без близкого контакта с зараженным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 40% от общего числа зараженных коронавирусом заболели после контактов с инфицированными близкими.