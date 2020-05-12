Почти 40% заболевших коронавирусом в России заразились в семье или от друзей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 40% заболевших коронавирусом получили инфекцию в результате контактов с близкими, передает Агентство "Москва".
Об этом она сообщила в ходе брифинга в Доме правительства России. Попова заявила, что у 37% зараженных COVID-19 источником болезни послужили члены семьи или друзья.
"Это подтверждает первый тезис, который был объявлен еще в феврале, о том, что эта инфекция передается при близком контакте", – отметила Попова.
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что в течение последних 10 суток прирост заболевших коронавирусом стабилизировался. Также Попова отметила, что иммунитет после выздоровления формируется, однако неизвестно, как долго он будет сохраняться.
По ее словам, санитарно-эпидемиологическая обстановка в России по-прежнему остается напряженной. В частности, Попова подчеркнула, что доля несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, выросла от 5 до 7%.
В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что лишь 28,4% зараженных от общего числа инфицированных были госпитализированы. У 41% заболевших, по словам Поповой, не зафиксировали клинических проявлений коронавируса.
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