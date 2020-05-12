Менее 30% пациентов с коронавирусом госпитализировано в РФ – Попова

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Менее 30% пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировано в России. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что остальная часть пациентов с выявленным COVID-19 лечится дома. При этом более 40% пациентов не имеют симптомов, подчеркнула Попова.

"На сегодняшний день лиц с бессимптомным течением зарегистрирован 41%. То есть из общего количества всех выявленных чуть меньше половины – это люди, у которых не было симптомов на начале или на момент выявления и потом эти симптомы не развивались", – передает РИА Новости ее слова.

Согласно последним данным, в России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом заявила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.