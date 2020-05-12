Россия по числу случаев COVID-19 вышла на второе место в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 10,9 тысячи и достигло 232,2 тысячи, по этому показателю РФ вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19, обогнав Великобританию и Испанию.

Согласно данным Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в России выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 232 243 случая.

Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса (США), который ведет мониторинг распространения коронавируса в мире, РФ за сутки поднялась с 4-го места на 2-е, обойдя Великобританию (224,3 тыс) и Испанию (227,4 тыс) по числу случаев коронавирусной инфекции. На первом месте находятся США, там зафиксировано 1 миллион 347,9 тысячи случаев.

В России за сутки скончались 107 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 2 116. Были выписаны 3 711 человек. Таким образом, за весь период болезнь удалось побороть 43 512 людям.

Как сообщалось ранее, Москва активно применяет искусственный интеллект для диагностики COVID-19. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве около 30 тысяч КТ-исследований специалисты обработали за две недели.

Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Градоначальник продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте столицы стало обязательным ношение масок и перчаток.