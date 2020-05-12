Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусная инфекция устойчива к окружающей среде. С таким заявлением она выступила в рамках брифинга в Доме правительства.

По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.

"Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, – это требование по усиленным мерам дезинфекции", – приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве рассказала, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. При этом она призвала учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью.

Согласно последним данным, в России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.