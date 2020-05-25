Япония полностью сняла введенный из-за COVID-19 режим ЧС

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Власти Японии снимают введенный из-за COVID-19 режим ЧС во всех регионах страны, передает ИА "НСН" со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Режим ЧС отменяется на всей территории страны", – сказал глава японского правительства.

Он подчеркнул, что власти страны смогли продемонстрировать эффективность своей особой модели по сдерживанию распространения коронавируса. Премьер-министр отметил, что им удалось остановить распространение вируса за 1,5 месяца.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в стране 8 апреля. Сначала ограничения ввели в семи префектурах, в том числе в Токио, а затем режим был распространен на всю страну.

Согласно последним данным, в Японии за весь период выявлено более 17,3 тысячи случаев коронавируса, скончалось более 850 человек. Свыше 13,8 тысячи человек выздоровело. Число случаев COVID-19 в мире превысило 5,2 миллиона, свыше 337 тысяч умерло.

