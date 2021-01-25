Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки произведений литературы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вопрос изменения правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства необходимо проработать, считает Владимир Путин. Соответствующие рекомендации он дал Государственной думе, сообщает сайт Кремля.

"Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории", – сказано в тексте поручений.

Как передает ТАСС, ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что существующая система возрастной маркировки произведений искусства мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она подчеркнула, что в строгом виде стоит оставить только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.

Ранее Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.

