Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки произведений литературы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вопрос изменения правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства необходимо проработать, считает Владимир Путин. Соответствующие рекомендации он дал Государственной думе, сообщает сайт Кремля.
"Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории", – сказано в тексте поручений.
Как передает ТАСС, ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что существующая система возрастной маркировки произведений искусства мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она подчеркнула, что в строгом виде стоит оставить только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.
Ранее Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.
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