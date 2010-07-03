В Госдуме предложили не наказывать СМИ за некорректную возрастную маркировку

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Депутаты Госдумы выступили с предложением освободить редакции СМИ от ответственности за размещение анонсов массовых мероприятий с некорректной возрастной маркировкой. Об этом сообщает ТАСС.

Ответственность за анонсы мероприятий, которые опубликованы в СМИ, следует переложить на заказчиков объявлений, считают парламентарии. По их мнению, предложенная норма отвечает принципам здравого смысла и ответственного отношения к информации.

Депутаты уточняют, что некоторые СМИ неоднократно жаловались на полученные штрафы из-за того, что заказчик предоставлял для публикации данные, не соответствующие возрастной категории мероприятия.

Ранее глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой изменить правила демонстрации фильмов, в которых упоминаются наркотики. Активист предлагает перенести все подобные фильмы в категорию "18+".

