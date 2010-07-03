Общественники предложили отнести фильмы с упоминанием наркотиков к категории "18+"

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Глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой изменить правила демонстрации фильмов, в которых упоминаются наркотики, сообщает RT.

Активист предлагает перенести все подобные фильмы в категорию "18+". Сейчас дети могут посещать такие фильмы при условии, что в картинах показывается отрицательное и осуждающее отношение к наркотикам. Однако дети не воспринимают эти предупреждения, считает общественник.

Он также попросил главу Минкультуры рассмотреть идею об обязательной демонстрации перед сеансами сообщений о вреде потребления наркотиков. Эти предупреждения будут адресованы только совершеннолетним зрителям.

Ранее парламентский комитет по образованию и науке порекомендовал принять в первом чтении законопроект, который упраздняет большую часть возрастной маркировки для произведений литературы и искусства. Обязательной останется только пометка "18+". Все промежуточные маркировки от "0+" по "16+" больше применяться не будут.

