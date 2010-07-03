В России изменится возрастная маркировка

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Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении возрастной маркировки. Они учли предложения и отзывы ведомств.

Теперь в документе предлагается ввести новую систему общих рекомендаций без определения конкретного возраста – "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей", сообщает РИА Новости.

Уточняется, что новая редакция сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства. Однако она избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и т. д.).

В мае этого года члены комитета по культуре во главе с председателем Еленой Ямпольской внесли в Госдуму законопроект на рассмотрение. В пояснительной записке отмечалось, что "следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+", то есть запрещенной для детей".

Депутаты предложили внести в законы изменения, в которых уточнялся бы механизм регулирования доступа детей к культурным ценностям. Правительство РФ отозвалось на этот законопроект. В отзыве было указано, что его могут поддержать при условии доработки.

