Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:10

В России изменится возрастная маркировка

общество дети культура

Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski

Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении возрастной маркировки. Они учли предложения и отзывы ведомств.

Теперь в документе предлагается ввести новую систему общих рекомендаций без определения конкретного возраста – "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей", сообщает РИА Новости.

Уточняется, что новая редакция сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства. Однако она избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и т. д.).

В мае этого года члены комитета по культуре во главе с председателем Еленой Ямпольской внесли в Госдуму законопроект на рассмотрение. В пояснительной записке отмечалось, что "следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+", то есть запрещенной для детей".

Депутаты предложили внести в законы изменения, в которых уточнялся бы механизм регулирования доступа детей к культурным ценностям. Правительство РФ отозвалось на этот законопроект. В отзыве было указано, что его могут поддержать при условии доработки.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика