Путин рекомендовал ГД запретить отождествление роли СССР и нацистской Германии в ВОВ

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Президент России Владимир Путин дал рекомендации Государственной думе подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
"Проект федерального закона предлагается подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года", – говорится в поручении.
В январе Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. Он отмечал, что Европа и мир в целом не имеют права молчать, как это было в 1939 году.
Позднее Владимир Путин в телефонном разговоре с Зеленским заявил о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне. Российский лидер отметил вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии.
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