Путин назвал "чушью" слова об ответственности Сталина за развязывание Второй мировой войны

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Владимир Путин прокомментировал заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.

"Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина [за развязывание войны], чушь это собачья просто", – сказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее рассказал о встрече глав Третьего рейха и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Так Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского, который возложил ответственность за начало Второй мировой на СССР и нацистскую Германию. По его словам, украинский лидер имел в виду, что войну спровоцировал договор между странами.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши.