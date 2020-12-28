Песков назвал ошибкой слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой слова украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.
Как отметил Песков, подобное утверждение было неправильным, особенно в год 75-летия Победы. Высказывание Зеленского "резануло сердце Владимира Путина и ветеранов", подчеркнул пресс-секретарь.
"Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце <...> всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне", – подчеркнул Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на Украине также много людей, не разделяющих мнение Зеленского.
В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. Он отмечал, что Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".
Позднее президент России Путин в телефонном разговоре с Зеленским заявил о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне. Российский лидер отмечал вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии.
Кроме того, в одном из интервью Путин назвал чушью слова об ответственности Сталина за развязывание Второй мировой войны.
Почему происходит искажение фактов о Второй мировой войне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: