Песков назвал ошибкой слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой слова украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

Как отметил Песков, подобное утверждение было неправильным, особенно в год 75-летия Победы. Высказывание Зеленского "резануло сердце Владимира Путина и ветеранов", подчеркнул пресс-секретарь.

"Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце <...> всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне", – подчеркнул Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на Украине также много людей, не разделяющих мнение Зеленского.

В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. Он отмечал, что Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Позднее президент России Путин в телефонном разговоре с Зеленским заявил о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне. Российский лидер отмечал вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии.

Кроме того, в одном из интервью Путин назвал чушью слова об ответственности Сталина за развязывание Второй мировой войны.