Путин заявил Зеленскому о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки". В рамках этого формата Россия, Украина, Германия и Франция занимаются урегулированием ситуации на востоке Украины.

Также глава президентского офиса Украины Андрей Ермак отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным при необходимости. Первая встреча между главами России и Украины состоялась 9 декабря 2019 года на последнем саммите "нормандской четверки".

28 января Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. Он отметил "сговор тоталитарных режимов", первой жертвой которого, по его словам, стал польский народ.