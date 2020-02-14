Путин и Зеленский провели переговоры по встрече в формате "нормандской четверки"

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки", сообщает ТАСС.

Главы государств поговорили о выполнении соглашений, которые были достигнуты во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года. Кроме того, Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

"Нормандский формат" представляет собой группу руководителей России, Украины, Германии и Франции. "Четверка" занимается вопросами урегулирования ситуации на востоке Украины. Первая встреча состоялась 6 июня 2014 года во французском городе Шато-де-Бенувиль, расположенном в Нормандии.

На последнем саммите Путин и Зеленский договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Кроме того, главы России и Украины пришли к соглашению в вопросе обеспечения бессрочного прекращения огня в Донбассе.

Ранее глава президентского офиса Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в случае необходимости.