Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:23

Путин и Зеленский провели переговоры по встрече в формате "нормандской четверки"

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки", сообщает ТАСС.

Главы государств поговорили о выполнении соглашений, которые были достигнуты во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года. Кроме того, Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

"Нормандский формат" представляет собой группу руководителей России, Украины, Германии и Франции. "Четверка" занимается вопросами урегулирования ситуации на востоке Украины. Первая встреча состоялась 6 июня 2014 года во французском городе Шато-де-Бенувиль, расположенном в Нормандии.

На последнем саммите Путин и Зеленский договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Кроме того, главы России и Украины пришли к соглашению в вопросе обеспечения бессрочного прекращения огня в Донбассе.

Ранее глава президентского офиса Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в случае необходимости.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика