Зеленский назвал условие для своей отставки

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Владимир Зеленский рассказал, что, согласно Конституции Украины, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы его уличили в коррупции. Так украинский лидер прокомментировал борьбу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.

"Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", – цитирует его RT.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения Биньямину Нетаньяху. Премьер обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам Нетаньяху отрицает все обвинения. Он подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.