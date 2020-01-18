РФ призвала ООН и ОБСЕ оценить действия Украины из-за закона об образовании

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Россия обратилась к международным правозащитным институтам ООН, ОБСЕ и Совету Европы с призывом дать оценку действиям украинских властей. Реакция МИД РФ вызвана принятием на Украине нового закона об образовании.

"Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы обеспечить необходимый баланс в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Ранее парламент Украины принял закон "О полном общем среднем образовании". Новый документ значительно сокращает объем обучения на языках национальных меньшинств. Под это определение попадает и русский. Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал новый документ.

Ранее ситуацию с русским языком обсудили в парламенте Германии. Депутаты Левой партии указали на то, что в стране проживает порядка 6 миллионов русскоговорящих граждан, однако министерства культуры федеральных земель ФРГ недостаточно поддерживают обучение по этому направлению.

