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Культура

07:56

Культурный центр построят в Кленовском

город строительство культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура одобрила проекта культурного центра в поселении Кленовском в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Общая площадь здания составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Оно будет двухэтажным.

"Современный внешний вид зданию придает сочетание этого скошенного козырька с витражным остеклением и углубленной относительно фасада входной группой", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На первом этаже здания разместят студию раннего развития, библиотеку и зрительный зал. На втором этаже планируется открыть специализированные кабинеты для вокала и рисования, швейную и столярную мастерские и некоторые другие помещения, в том числе административного характера.

В непосредственной близости от культурного центра создадут новые проезды и тротуары, а также проведут работы по озеленению.

Накануне в Москомархитектуре согласовали проект реставрации кинотеатра "Форум" на Садовом кольце. Работы подразумевают восстановление архитектурно-художественного облика здания. Рядом с ним также появится пятиэтажный комплекс с офисными и выставочными помещениями.

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