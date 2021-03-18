Москомархитектура согласовала проект реставрации кинотеатра "Форум" на Садовом кольце

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект реставрации здания кинотеатра "Форум", расположенного на Садовом кольце. Работы выполнит компания Hutton Development, заявили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что архитектурно-художественный облик исторического здания, являющегося объектом культурного наследия, восстановят. Концепция реставрации построена на ассоциации с кинематографичным прошлым "Форума".

Как уточнили в Москомархитектуре, около здания кинотеатра построят пятиэтажное строение с двумя подземными этажами. В них будут находиться офисные помещения класса А и выставочные пространства.

Занималось разработкой проекта реконструкции и постройки нового БЦ архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten. Общая площадь нового строения будет составлять около четырех тысяч квадратных метров. Больше всего помещений отдадут под общественные пространства и офисы.

Строить новую часть комплекса начнут во втором квартале этого года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в конце 2022 года. "Форум" является первым из трех первых электротеатров Москвы, его построили в столице в 1914 году. В последний раз раз зрители могли его посетить в 1994 году. Кинотеатр располагается по адресу Садовая-Сухаревская улица, дом 14.

Ранее говорилось, что реконструкцию проведут в бывшем кинотеатре "Кунцево". Входные площадки и наружные лестницы выложат гранитными плитами.