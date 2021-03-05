Культурно-досуговый центр построят в Бирюлеве Западном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Культурно-досуговый центр построят в столичном районе Бирюлево Западное, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание расположится по адресу Булатниковский проезд, дом 10А, строения 1 и 2. Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в здании будут располагаться спортивный зал, комната для персонала, служебные и технические помещения, а также концертный зал со зрительными зонами, амфитеатр, мастерские, студии живописи, иностранного языка и раннего развития.

Наружные стены и цоколь здания будут облицованы декоративной минеральной штукатуркой, также будет смонтирована навесная фасадная система из панелей. На территории здания разобьют газон, высадят деревья, установят скамейки и малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что крупный административно-офисный центр построят в Южном Бутове. Здание возведут по адресу улица Бартеневская, владение 23. Административно-офисный объект с автотехцентром расположится на площади более 6 500 квадратных метров.

