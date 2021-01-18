Многопрофильный спортивный клуб открылся в районе Южное Медведково

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Южное Медведково открылся многопрофильный спортивный клуб, построенный на внебюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, клуб "Облака Fitness" открылся в новом четырехэтажном здании, общая площадь которого составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В большом зале установлены современные спортивные тренажеры, также в клубе есть SPA-салон, зона для групповых занятий, зона для единоборств, залы йоги.

"Клуб предлагает посетителям большое разнообразие спортивных программ, в том числе тренировки по самообороне для женщин, занятия кикбоксингом и боксом, греко-римской борьбой, а также танцевальные тренировки и групповые гонки на велотренажерах", – приводит пресс-служба слова Левкина.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрена площадка для ВМХ и сдачи норм ГТО и зона воркаута.

