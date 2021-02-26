Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Крупный административно-офисный центр построят в Южном Бутове. Об этом сообщает Москомстройинвест.

Здание возведут по адресу улица Бартеневская, владение 23. Административно-офисный объект с автотехцентром расположится на площади более 6 500 квадратных метров.

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах", – пояснила председатель департамента, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Некрасовка построят трехэтажный торгово-развлекательный комплекс с подземной парковкой. Трехэтажный комплекс площадью 57,4 тысячи квадратных метров будет рассчитан под розничную торговлю продовольствием, электробытовыми товарами и товарами повседневного пользования.

Проект также предполагает строительство подземной парковки на 240 мест с автомойкой. На озелененной прилегающей территории также будет создана открытая парковка на 156 автомобилей. К комплексу будет организовано два въезда: с Покровской и Рождественской улиц.

