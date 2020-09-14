Офисно-торговый центр с медиафасадом построят в составе ТПУ "Нагатинская"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В составе ТПУ "Нагатинская" построят офисно-торговый центр с медиафасадом в форме волны. Комплекс объединит железнодорожную платформу "Нижние Котлы", станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии и остановки городского наземного транспорта, рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. ​

"Медиафасад со светодиодами будет закреплен на сетке из металлических тросов. Он не помешает проникновению солнечного света в здание и не будет препятствовать обзору. На подземных уровнях комплекса будет создан паркинг. Через все здание пройдет транзитная галерея с магазинами", – отметил он.

Уточняется, что шестнадцатиэтажное здание будет отделано стеклянными вставками. На уровне 11-го этажа запроектирована эксплуатируемая кровля с видом на Варшавское шоссе. В комплексе разместят рестораны, кафе, фитнес-центр, кинотеатр на 1080 мест, офисы, торговый комплекс, универсальный зал для проведения конференций или банкетов и перехватывающую автостоянку.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.

Также сообщалось, что в рамках транспортно-пересадочного узла "Лухмановская 2" построят торгово-развлекательный центр суммарной поэтажной площадью почти 38 тысяч квадратных метров.