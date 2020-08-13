Торгово-развлекательный центр построят в рамках ТПУ "Лухмановская 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках транспортно-пересадочного узла "Лухмановская 2" построят торгов-развлекательный центр суммарной поэтажной площадью почти 38 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта градостроительно-земельная комиссия столицы, возглавляемая мэром, одобрила предоставление данного земельного участка для строительства торгово-развлекательного центра", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, проект повысит доступность торговли и услуг на территории Восточного округа Москвы.

Ранее сообщалось, что современный торгово-развлекательный комплекс построят в деревне Николо-Хованское. Площадь здания составит 17 тысяч квадратных метров, в настоящий момент проект уже согласован.