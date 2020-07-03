Современный ТРЦ построят в деревне Николо-Хованское

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Современный торгово-развлекательный комплекс построят в деревне Николо-Хованское, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Первый зампредседателя ведомства Сергей Кузнецов сообщил, что площадь здания составит 17 тысяч квадратных метров. Он отметил, что проект в настоящий момент уже согласован.

Помимо основного здания, рядом с ним возведут двухэтажный павильон. В нем будут расположены предприятия общепита с возможностью автообслуживания.

Кузнецов отметил, что оба здания будут выполнены в единой стиле. Он сообщил, что большой процент поверхностей строений будет состоять из витражных остеклений.

Сам же комплекс, по словам Кузнецова, будет состоять из двух наземных этажей и подземного паркинга. Часть фасадов будут облицованы фактурными панелями "под дерево" светлого оттенка. Окна будут закрыты тонированной пленкой синего цвета.

Над входами будут созданы места для размещения медиа-экрана и рекламных блоков. Кузнецов отметил, что вокруг ТРК проведут работы по благоустройству, которые отгородят территорию комплекса от пространства вблизи домов. В связи с этим на участке сделают газон, высадят высокие кустарники. Кроме того, будут обустроены подъезды для машин и пешеходные дорожки.

Ранее стало известно, что в деревне Рассказовка возведут новый детский сад, рассчитанный на 350 мест. Его площадь составит более 4,5 тысячи квадратных метров.