Школу на 1,1 тыс мест планируют построить в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу на 1,1 тысячи мест планируют построить в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Проектированием школы в поселении Мосрентген, площадь которой составит почти 16,5 тысячи квадратных метров, займется компания АО "ТУКС-2". Строительство объекта включено в Адресную инвестиционную программу города.

Жидкин рассказал, что при возведении здания будут применяться безвредные для здоровья человека строительные и отделочные материалы. При наружной отделке фасада специалисты задействуют современные натуральные и искусственные материалы.

Внутренняя отделка будет выполнена с использованием экологически чистых и пожаробезопасных отделочных материалов с учетом функционального назначения помещений и условий эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в столице за текущий год построят около 40 корпусов школ и детских садов. Сергей Собянин отмечал, что строительство детских садов и школ – одно из первых направлений стройки, которое власти разморозили и начали активно возвращать к жизни.

Всего с 2011 года в столице построили 280 детских садов и 97 школ. Из них 245 объектов построили за счет городского бюджета, 132 – за счет инвесторов.

