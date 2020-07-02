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Общество

11:54

Детский сад на 350 мест в Рассказовке украсят рисунками домиков

город общество дети

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новый детский сад возведут в деревне Рассказовка. Площадь объекта, как сообщает Агентство "Москва", составит более 4,5 тысячи квадратных метров.

"Детский сад на 350 мест появится в 9-м квартале жилой застройки в деревне Рассказовка. Он будет выделяться на фоне близлежащей застройки за счет необычных фасадов с рисунками в виде домиков", – уточнили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, новый детский сад отличает хорошая планировка, качественные материалы и интересная задумка в отношении внешнего облика.

Здание дошкольного учреждения будет трехэтажным. В отделке строения планируется использовать разноцветную штукатурку и клинкерный кирпич.

В самом детском саду оборудуют 14 групповых ячеек. Отдельно будет размещен медицинский блок, а также тематические помещения – для кружков, занятий музыкой и спортом.

Во дворе учреждения появятся детские площадки и навесы для прогулок. В качестве дополнительного ограждения по периметру территории высадят деревья и кустарники.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что к 1 сентября в столице могут открыть до 20 образовательных учреждений. Среди них – 13 детских садов и 7 школ.

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