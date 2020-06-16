Музейный комплекс в Коммунарке планируют открыть в 2023 году

16 июня, 22:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музейный депозитарно-выставочный комплекс в Коммунарке планируют открыть в 2023 году. В его составе а обустроят общественное пространство с кинотеатром, конференц-залом и кафетерием, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что фондохранилище будет состоять из двух отдельно стоящих зданий площадью почти 70 тысяч квадратных метров.
Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Инженерные системы проектируются с учетом требований к соблюдению тепловлажностных режимов для хранения музейных ценностей и норм противопожарной безопасности.
Уже готова концепция фондохранилища с учетом мнений представителей музейного сообщества по функциональному зонированию и архитектурной выразительности.
Фондохранилище построят на участке площадью 4,74 гектара в поселении Сосенское, рядом с Калужским шоссе и станциями метро "Ольховская" и "Коммунарка".
Комплекс будет состоять из пяти зданий. Четыре шестиэтажных зданий отведут под коллекции федеральных музеев, Одно четырехэтажное – под фонды столичных музеев.
Всего комплекс рассчитан для хранения фондов 19 городских и четырех федеральных музеев, в том числе Исторического музея и Третьяковской галереи.
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