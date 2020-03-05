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Мэр Москвы

16:04

Пять объектов культуры отремонтируют и построят в ТиНАО в 2020 году – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

Фото: vk.com/mossobyanin

В 2020 году в ТиНАО планируют отремонтировать и построить пять объектов культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В этом году начнем стройку и реконструкцию пяти объектов культуры в ТиНАО. Это ДК в населенных пунктах Шишкин лес, Ватутинки, Кленовское, школа искусств в Московском", – указано в сообщении градоначальника.

Кроме того, мэр напомнил о строительстве фондохранилища для федеральных и городских музее в Коммунарке. Собянин назвал этот проект самым крупным из всех перечисленных.

Ранее сообщалось, что метростроители приступили к работе над пятым тоннелем Коммунарской линии метро. Это радиальное направление пройдет от станции МЦК Крымская до Троицка, тем самым обеспечив жителей ТиНАО высокоскоростным общественным транспортом.

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