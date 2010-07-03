Фондохранилище для 27 музеев построят в ТиНАО

20:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
Фондохранилище для четырех российских и 23 московских музеев построят в ТиНАО по конкурсному проекту российского бюро IQ. Работы начнутся в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В новом комплексе разместят коллекции из запасников Третьяковской галереи, Центрального музея Великой Отечественной войны, Музея Москвы, Музея русского лубка и наивного искусства, усадьбы Кусково, музея-заповедника "Царицыно", Музея обороны Москвы, Мемориального музея Скрябина, Дома-музея Марины Цветаевой, галереи имени Василия Нестеренко и других.
Фондохранилище построят на участке площадью 4,74 гектара в поселении Сосенское, рядом с Калужским шоссе и станциями метро "Ольховская" и "Коммунарка". Комплекс будет состоять из пяти зданий. Четыре шестиэтажных зданий отведут под коллекции федеральных музеев, Одно четырехэтажное – под фонды столичных музеев.
Внешний вид здания Государственного музейно-выставочного центра "Росизо" будет выдержан в стиле русского авангарда первой половины XX века. Фасады отделают фибробетонными панелями. При строительстве хранилища Государственного исторического музея применят травертин, мрамор и керамогранитные плиты.
Для оформления фасадов фондохранилища Третьяковки используют кирпич с декоративной кладкой. Фасад хранилища Музея Победы отделают перфорированными металлическими пластинами.
Здание фондохранилища столичных музеев выполнят в виде террас с облицовкой фиброцементными панелями и ленточным остеклением. На первом этаже предусмотрены кафе и сувенирный магазин.
Все здания построят в едином архитектурном стиле на общем круглом стилобате. Внутри расположатся культурно-досуговый центр, зоны хранения экспонатов, административные и технические помещения, экспозиционные залы и торговые галереи.
Там же установят игровые площадки, сцену для уличных представлений, лавочки и арт-объекты. Предусмотрены парковки и подъездные пути для бытовых нужд.
В Москве разработают проект планировки музейного квартала ГМИИ имени Пушкина. Внутри квартала расположены памятники архитектуры федерального и регионального значения.
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