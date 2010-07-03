Реконструкцию здания Новой Третьяковки планируют начать в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Новой Третьяковки планируют реконструировать в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора галереи Зельфиру Трегулову.

"Реконструкцию Новой Третьяковки мы планируем на 2023 год, все зависит от финансирования. Мы очень надеемся, что правительство Москвы совместно с Минкультуры к этому времени завершит строительство фондохранилища в Коммунарке и мы переедем туда", – сказала Трегулова.

Ранее директор галереи рассказала, что здание Новой Третьяковки на Крымском Валу закроют на несколько лет. По ее словам, в настоящее время близятся к завершению работы по обследованию западного крыла здания.

Большинство экспонатов перенесут в здание на Кадашевской набережной, которое сейчас строится. Кроме того, полотна будут выставляться в филиалах столичного музея во Владивостоке, Калининграде и Самаре.

Здание на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. Экспозиционные площади составляют около 10 тысяч квадратных метров. Изначально это был Центральный дом художника (ЦДХ). Это учреждение прекратило свое существование с 1 апреля 2019 года, его залы перешли в ведение Третьяковской галереи.

Проектом реконструкции занимается команда архитектора Рема Колхаса и ТПО "Резерв". Одной из главных задач работ названа установка в новом пространстве Третьяковки современных систем безопасности.

