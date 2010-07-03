Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу закроют на несколько лет.

"Пока планируется, что [здание будет закрыто] с 2023 по 2027 или 2028", – рассказала генеральный директор галереи Зельфира Трегулова в интервью газете "Известия".

По ее словам, в настоящее время близятся к завершению работы по обследованию западного крыла здания.

"Результаты станут отправной точкой для реконструкции и предложения новых конструктивных решений", – отметила Трегулова.

Большинство экспонатов перенесут в здание на Кадашевской набережной, которое сейчас строится. Кроме того, полотна будут выставляться в филиалах столичного музея во Владивостоке, Калининграде и Самаре.

Здание на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. Экспозиционные площади составляют около 10 тысяч квадратных метров. Изначально это был Центральный дом художника (ЦДХ). Это учреждение прекратило свое существование с 1 апреля 2019 года, его залы перешли в ведение Третьяковской галереи.

Проектом реконструкции занимается команда архитектора Рема Колхаса и ТПО "Резерв". Одной из главных задач работ названа установка в новом пространстве Третьяковки современных систем безопасности.

