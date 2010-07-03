Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет

07:51
07:51
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу закроют на несколько лет.
"Пока планируется, что [здание будет закрыто] с 2023 по 2027 или 2028", – рассказала генеральный директор галереи Зельфира Трегулова в интервью газете "Известия".
По ее словам, в настоящее время близятся к завершению работы по обследованию западного крыла здания.
"Результаты станут отправной точкой для реконструкции и предложения новых конструктивных решений", – отметила Трегулова.
Большинство экспонатов перенесут в здание на Кадашевской набережной, которое сейчас строится. Кроме того, полотна будут выставляться в филиалах столичного музея во Владивостоке, Калининграде и Самаре.
Здание на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. Экспозиционные площади составляют около 10 тысяч квадратных метров. Изначально это был Центральный дом художника (ЦДХ). Это учреждение прекратило свое существование с 1 апреля 2019 года, его залы перешли в ведение Третьяковской галереи.
Проектом реконструкции занимается команда архитектора Рема Колхаса и ТПО "Резерв". Одной из главных задач работ названа установка в новом пространстве Третьяковки современных систем безопасности.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: