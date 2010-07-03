Минкультуры не станет подавать иск к похитителю картины Куинджи

Министерство культуры не станет предъявлять иск к похитителю картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Денису Чуприкову, заявила представитель ведомства Дарья Маркова. Об этом сообщает РИА Новости.
В Замоскворецком суде столицы сейчас рассматривают дело по существу. В министерстве решили оставить вопрос о наказании на усмотрение суда. Представитель Третьяковской галереи же на прошлой неделе сказала, что не определилась с подачей иска.
Суд допросил хранительницу Третьяковки Кристину Липовскую. По ее словам, на выставке всегда было много людей, но около этой картины Куинджи они никогда не толпились.
Второй свидетельницей стала девушка из очереди на выставку. Она объяснила, что похититель быстро вышел из музея с картиной в руках, сел в машину и уехал.
Преступление произошло в январе. Молодой человек беспрепятственно вынес полотно прямо с выставки. Дениса Чуприкова задержали на следующий день, картину нашли в Одинцовском районе Подмосковья.
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