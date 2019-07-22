Похититель картины Куинджи возместил стоимость восстановительных работ

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Денис Чуприков, которого обвиняют в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", добровольно возместил 13 тысяч рублей на восстановительные работы картины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его адвоката Светлану Горбунову.

"Мой подзащитный добровольно возместил стоимость восстановительных работ картины в размере 13 тысяч рублей", – сказала она.

Замоскворецкий районный суд столицы 30 июля продолжит рассмотрение дела в отношении Чуприкова.

"Отложить заседание на 30 июля для возможности допроса свидетелей", – заявила судья Елена Аверченко.

В ходе заседания гособвинитель огласила материалы дела. Из них следует, что после похищения обвиняемый руками отделил полотно картины от рамы, причинив ей ущерб. Затем мужчина вынес полотно из здания галереи и скрылся. По мнению гособвинителя, тем самым Чуприков также причинил вред деловой репутации Третьяковской галереи.

Сам обвиняемый свою вину признал частично, но подробно свою позицию комментировать отказался.

27 января Чуприков похитил картину "Ай-Петри. Крым". Мужчина вынес полотно прямо на глазах у посетителей музея.

Утром 28 января официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в Подмосковье в квартире его матери.



В Москве рассматривают дело похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Чуприкову предъявили обвинение в окончательной редакции по пункту В части 2 статьи 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, повлекшее их порчу".

Также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Чуприков по результатам экспертизы признан вменяемым.

Адвокат сообщала, что ее подзащитный не признал вину только в порче картины. Сам факт хищения произведения искусства он отрицать не стал.

