Укравшему картину Куинджи продлили арест

Мужчине, который украл картину Куинджи из Третьяковской галереи, продлили арест на полгода. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Замоскворецкий суд назначил на 22 июля рассмотрение по существу дела Дениса Чуприкова.
"Начало слушания по существу суд назначил на 22 июля", – заявила адвокат подсудимого Светлана Горбунова.
Слушания пройдут в открытом режиме. Ожидается, что на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение. Затем выскажется подсудимый.
Ранее Чуприков признал себя виновным. Он объяснил свой мотив кражи картины тем, что хотел привлечь внимание к себе.
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Кража картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковки произошла 27 января. Чуприков вынес картину прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро его задержали. Картину нашли в Одинцовском районе Подмосковья.
Подозреваемый заявил, что не совершал ничего противозаконного. Полиция выяснила, что на момент совершения преступления Чуприков уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.
По словам экспертов, страховая стоимость картины составляет 12 миллионов рублей.
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