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08:57

Суд рассмотрит дело о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

суды

08:57

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Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Третьяковской галереи

Расследование уголовного дела о хищении из Государственной Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" направлено в Замоскворецкий районный суд столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – приводит слова Волк Агентство "Москва".

В конце января посетитель Третьяковки открыто похитил полотно из выставочного зала. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Мужчина сам показал место, где находилась картина.

Как выяснилось позже, произведение живописца получило незначительные повреждения и нуждается в реставрации.

Вскоре Чуприкова арестовали на два месяца. Кроме того, его направили на экспертизу к психиатрам.

После инцидента смотрителя музея уволили. Помимо этого, Минкультуры поручило создать спецподразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности культурных учреждений.

Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел привлечь к себе внимание

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