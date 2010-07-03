Суд рассмотрит дело о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Третьяковской галереи

Расследование уголовного дела о хищении из Государственной Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" направлено в Замоскворецкий районный суд столицы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – приводит слова Волк Агентство "Москва".

В конце января посетитель Третьяковки открыто похитил полотно из выставочного зала. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Мужчина сам показал место, где находилась картина.

Как выяснилось позже, произведение живописца получило незначительные повреждения и нуждается в реставрации.

Вскоре Чуприкова арестовали на два месяца. Кроме того, его направили на экспертизу к психиатрам.

После инцидента смотрителя музея уволили. Помимо этого, Минкультуры поручило создать спецподразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности культурных учреждений.

