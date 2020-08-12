Согласован проект "прозрачного" корпуса технопарка "Слава"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект "прозрачного" корпуса технопарка "Слава" в Черемушках одобрили в Москомархитектуре. Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, общая площадь здания составит около 23 тысяч квадратных метров.

"Новый корпус технопарка состоит из двух перпендикулярных блоков, объединенных атриумом, – почти полностью прозрачное пространство с лестницами, панорамными лифтами и открытыми переходами станет идеологическим и функциональным центром комплекса. На отдельных участках здания остекление достигнет 90%", – отметил он.

Здание разместится по адресу Научный проезд, дом 20, строение 2. Его высота будет от 6 до 12 этажей. Часть здания в форме трапеции будет выступать над первыми этажами, служа козырьком входной группы. Первая зона будет производственно-административной, где расположатся помещения для лабораторий, складов, погрузки-разгрузки. Вторая зона будет общественной, где будут находиться предприятия торговли, салон красоты, кафе и стоматология.

Ранее Москомархитектура согласовала проект школы в Некрасовке. По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, общая площадь трехэтажного здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.