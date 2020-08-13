ФОК с витражным остеклением планируется построить в Анадырском проезде

12:42
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Физкультурно-оздоровительный центр с витражным остеклением планируют возвести в Анадырском проезде, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, витражи под крышей будут перекликаться с поясом из металлических кассет на уровне первого этажа, а облицовка панелями "под дерево" придаст интересный образ всему строению.
"Одобренный Москомархитектурой проект станет частью районной инфраструктуры, позволяющей заниматься спортом недалеко от дома", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.
Отмечается, что общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров. На трех этажах разместится бассейн, тренажерный зал, а также помещения для индивидуальных и групповых занятий детей и взрослых. Территорию около здания планируют благоустроить. Кроме того, около здания организуют парковку.
Ранее стало известно, что в районе Крюково к концу 2020 года планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими. Также там организуют тренажерные залы, оборудуют спортивный зал со вторым светом. После ввода в эксплуатацию инвестор проведет отделку помещений.
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