ФОК с витражным остеклением планируется построить в Анадырском проезде

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Физкультурно-оздоровительный центр с витражным остеклением планируют возвести в Анадырском проезде, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, витражи под крышей будут перекликаться с поясом из металлических кассет на уровне первого этажа, а облицовка панелями "под дерево" придаст интересный образ всему строению.

"Одобренный Москомархитектурой проект станет частью районной инфраструктуры, позволяющей заниматься спортом недалеко от дома", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.

Отмечается, что общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров. На трех этажах разместится бассейн, тренажерный зал, а также помещения для индивидуальных и групповых занятий детей и взрослых. Территорию около здания планируют благоустроить. Кроме того, около здания организуют парковку.

Ранее стало известно, что в районе Крюково к концу 2020 года планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими. Также там организуют тренажерные залы, оборудуют спортивный зал со вторым светом. После ввода в эксплуатацию инвестор проведет отделку помещений.

